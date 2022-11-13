ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік — Finance.ua

ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік
Весь світ сподівається, що 2023 року туристична індустрія відновиться майже повністю після довгої COVID-паузи. Так, наразі українцям через війну не до мандрівок, але перемога вже зовсім близько, і наші громадяни також зможуть вирушити на відпочинок.
Про це пише Travel off Path.
Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.
Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок — від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.
Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік — Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.
При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.
10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:
- Стамбул, Туреччина
- Копенгаген, Данія
- Париж, Франція
- Лісабон, Португалія
- Чорногорія
- Фіджі
- Сідней, Австралія
- Вермонт, США
- Флорида-Кіс, США
- Мехіко, Мексика
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