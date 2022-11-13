ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік — Finance.ua

ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік Сьогодні 04:07 — Світ

ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік

Весь світ сподівається, що 2023 року туристична індустрія відновиться майже повністю після довгої COVID-паузи. Так, наразі українцям через війну не до мандрівок, але перемога вже зовсім близько, і наші громадяни також зможуть вирушити на відпочинок.

Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.

Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок — від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.

Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік — Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.

При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.

10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

Стамбул, Туреччина

Копенгаген, Данія

Париж, Франція

Лісабон, Португалія

Чорногорія

Фіджі

Сідней, Австралія

Вермонт, США

Флорида-Кіс, США

Мехіко, Мексика

До речі, зручно вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі. Серед переваг програми: спілкування лише англійською, що у рази прискорює навчання, та сучасний формат та доступ до навчання з будь-якої точки світу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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