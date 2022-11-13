ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік

Світ
19
ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік
ТОП-10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік
Весь світ сподівається, що 2023 року туристична індустрія відновиться майже повністю після довгої COVID-паузи. Так, наразі українцям через війну не до мандрівок, але перемога вже зовсім близько, і наші громадяни також зможуть вирушити на відпочинок.
Про це пише Travel off Path.
Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.
Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок — від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.
Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік — Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.
При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.

10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

  • Стамбул, Туреччина
  • Копенгаген, Данія
  • Париж, Франція
  • Лісабон, Португалія
  • Чорногорія
  • Фіджі
  • Сідней, Австралія
  • Вермонт, США
  • Флорида-Кіс, США
  • Мехіко, Мексика
До речі, зручно вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі. Серед переваг програми: спілкування лише англійською, що у рази прискорює навчання, та сучасний формат та доступ до навчання з будь-якої точки світу.

Хочу заняття у Speak Up

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.