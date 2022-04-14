ТОП-10 нових автомобілів, які купували в Україні у березні — Finance.ua

ТОП-10 нових автомобілів, які купували в Україні у березні

Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Ринок нових автомобілів, як і вся Україна, зазнає неймовірних випробувань, але не здається: у березні вперше отримали «номери» більше ніж півтисячі нових легковиків. Також портал auto.ria повідомив, які саме легковики мали найбільший попит протягом першого місяця весни.

Що кажуть експерти? Цей підсумок складно назвати показовим: по-перше, споживацькі вподобання та раціональний підхід, які зазвичай визначали популярність легкових авто у мирний час, вочевидь поступилися іншим чинникам: терміновій потребі у засобі пересування чи, наприклад, бажанню якимось чином убезпечити власні збереження у гривнях, «матеріалізувавши» їх у більш-менш ліквідному й рухомому майні.

По-друге, з моменту початку війни чимало дилерів перемістило склади у безпечніші регіони, тож часом відповідь на питання «Яку модель обрати?» визначалася наявністю конкретної машини (або її альтернативи) саме в тому населеному пункті, де вона потрібна покупцеві. Хай там як, найбільшого успіху за підсумками березня все одно здобули моделі, які й у мирний час мали неабиякий попит серед українських автомобілістів.

Найпопулярніші нові авто в Україні за підсумками продажів у березні 2022 року:

Renault Duster: 81 авто;

Toyota RAV4: 42 авто;

Skoda Kodiaq: 25 авто;

Citroen C-Elysee: 23 авто;

Mitsubishi Outlander: 18 авто;

KIA Rio: 14 авто;

Toyota Land Cruiser: 14 авто;

Volkswagen Touareg: 13 авто;

Audi Q8: 12 авто;

Renault Logan: 12 авто;

Toyota Yaris Cross: 12 авто;

Nissan X-Trail: 11 авто;

Mazda CX-5: 10 авто;

Toyota CH-R: 9 авто;

Dongfeng X-NV: 8 авто;

Renault Sandero: 8 авто;

Skoda Karoq: 8 авто;

Toyota Camry: 8 авто.

З огляду на без перебільшення катастрофічне падіння ринку в порівнянні з березнем хоч і турбулентного, але мирного 2021 року (тоді продажі були вищими у 15 з гаком разів і сягнули майже 9060 нових авто), продемонструвати хоч якусь позитивну динаміку змогли лиш дві моделі, яких торік в Україні ще не продавали.

Йдеться про міні-кросовер Toyota Yaris Cross, який прибув до України лиш восени, та доволі екзотичний Dongfeng X-NV на базі добре відомого в Україні бензинового «паркетника» Honda HR-V другої генерації, який випускають на підприємстві Dongfeng-Honda China у КНР. Варто зазначити, що походження та відсутність в Україні сервісної мережі не завадило останньому стати єдиним електромобілем, який зміг обійти за продажами низку більш типових для нашого ринку моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Насамкінець зазначимо, що автодилери у більш-менш безпечних регіонах України відгукнулися на заклик президента та Уряду й після відновлення реєстрації нових авто Сервісними центрами МВС у березні повертаються до роботи.

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