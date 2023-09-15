Топ-10 недорогих авто для тих, хто вперше за кермом — Finance.ua

Топ-10 недорогих авто для тих, хто вперше за кермом Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Топ-10 недорогих авто для тих, хто вперше за кермом

Хто ще не має повного спектру навиків водіння, а відтак потребує недорогої та спритної «брички», яка би була зрозуміла та проста в керуванні. Читайте далі наш матеріал про Топ-10 таких моделей авто.

1. Dacia Spring

Румунський сітікар є найдешевшим європейським електромобілем. Його комбінований пробіг за стандартом WLTP дорівнює 230 км, але в суто міському циклі ця Дачія може подолати більше 305 кілометрів. Дорожній просвіт Spring — лише 15 см, проте для міста цього достатньо, особливо при таких малих розмірах. В салоні є багато простору для 4 людей, тоді як об'єм багажника становить 270 літрів.

2. Dacia Sandero

Dacia Sandero є мало не найдешевшим новим автомобілем у продажу в Європейському Союзі, а остання генерація малого хетчбека базується на спільній з Renault Clio платформі, що вже саме по собі багато про що говорить. Це також чудовий вибір на роль першого автомобіля, адже дешевизна обслуговування і низька ринкова вартість компенсують подальші витрати на нелегке життя машини.

3. FIAT Panda

FIAT Panda є чудовим вибором на роль першого автомобіля. Легке та чуйне керування, відмінна оглядовість, прудкість та маневреність — усе це можна знайти в маленькій Panda. Наразі італійський сітікар оснащується 1.0-літровим бензиновим двигуном (70 к.с.) з електронним стартером-генератором, що сприяє чудовій паливній економічності цього хетчбека — 4.9 л/100 км.

4. FIAT 500

Культовий мікро хетчбек вже не один рік продається по світу з неабияким успіхом. Зрештою, демократична ціна також відіграє свою роль. За вказану суму в Україні FIAT 500 буде оснащено бензиновим 1.2-літровим атмосферним 4-циліндровим двигуном (69 к.с.), що спряжений з 5-ступеневим «автоматом» (однодисковий робот). Це може зіграти свою роль при виборі першого авто.

5. Hyundai i10

Ми в mmr.net.ua гадаємо, що легкий руль, крихітний радіус розвороту та маленькі розміри Hyundai i10 — це головні складові успіху в подальшому водінні «новоспечених шоферів». Корейським сітікаром напрочуд весело пересуватися в умовах міста, хоча і10 є достатньо дорослим і довершеним, щоби спокійно їздити на трасах і не завдавати дискомфорту водію там.

6. Kia Picanto

Найновішим Kia Picanto легко керувати, він має великий список стандартного оснащення і взагалі добре зроблений. Список компліментів можна продовжувати, адже поточна генерація Picanto володіє якісним салоном і більшою кількістю простору, ніж багато конкурентів, а також пропонує додаткові можливості персоналізації.

7. Volkswagen Up

Сітікар Volkswagen здатен проїхати без підзарядки близько 260 км у змішаному циклі за стандартом WLTP. Але логічно, що подібні автомобілі насамперед купують для їздим містом, а в такому випадку за раціонального водіння електричний Up може проїхати навіть всі 330 км. Крихітні розміри ідеально підійдуть для набування навичок відчуття габаритів машини.

8. Citroen C3

Citroen С3 міг би стати чудовим вибором для дам — настільки симпатичним та акуратним він є! Але за вказану суму в Україні ми можемо розглядати лише 1.2-літровий атмосферний бензиновий 3-циліндровий мотор (82 к.с.) у зв’язці з 5-ступеневою МКПП. Тож, нажаль, не всі жінки оцінять, оскільки «автомат» для С3 доступний тільки у багатшій комплектації і з потужнішим двигуном за суттєво вищим прайсом.

9. FIAT Fiorino

Здавалося би, водій-початківець — це майже завжди людина молодого або навіть юного віку. Хто з парубків захоче їздити на утилітарному «пиріжку»? Втім, даний вибір складно переоцінити, коли розкласти по-пунктах всі аспекти «за». По-перше, він простий та надійний. Тут мало обладнання, а те, яке є - перевірене часом. По-друге, FIAT Fiorino має дуже зручну посадку водія з чудовою оглядовістю. За рулем тут сидиш високо, капот короткий, габарити малі, а вікна навпаки значного розміру. Це простий секрет зручного маневрування в найтісніших умовах.

10. Suzuki Jimny

На перший погляд може поздаватися дивним, що ми в mmr.net.ua вирішили віднести сюди таке авто. Адже Suzuki Jimny — це рамний позашляховик малого класу, який взагалі має стійкий імідж автомобіля для рибалки, мисливства чи інших суто чоловічих видів діяльності. Проте саме через напрочуд малі розміри японського 4×4, високу посадку з першокласною оглядовістю і бездоганним відчуттям габаритів ми рекомендуємо Jimny водіям-початківцям.

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