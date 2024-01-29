ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Протягом 2023 року в Україні було куплено понад 68 тисяч легковиків з пробігом, які належать до сімейства мінівенів. Більшість з них були придбані на внутрішньому ринку (44,8 тис.), решта, а це 23,3 тис. — імпортовані з інших країн, повідомляє auto.ria.
Експерти поділилися списком із 15 найпопулярніших в Україні мінівенів з пробігом, яких було найбільше куплено на внутрішньому ринку та/або подано на першу реєстрацію торік.
1. Renault Scenic
Куплено — 15 259 шт.
Середня ціна подібних — $7600
2. Volkswagen Touran
Куплено — 9492 шт.
Середня ціна подібних — $5900
3. Opel Zafira
Куплено — 8932 шт.
Середня ціна подібних — $6500
4. Ford C-Max
Куплено — 4033 шт.
Середня ціна подібних — $5900
5. Peugeot 3008
Куплено — 3008 шт.
Середня ціна подібних — $8600
6. Mercedes-Benz B-Class
Куплено — 2663 шт.
Середня ціна подібних — $8900
7. Citroen C4 Picasso
Куплено — 2305 шт.
Середня ціна подібних — $6000
8. Volkswagen Golf Plus
Куплено — 2300 шт.
Середня ціна подібних — $6300
9. Peugeot 5008
Куплено — 1815 шт.
Середня ціна подібних — $7900
10. Opel Meriva
Куплено — 1665 шт.
Середня ціна подібних — $4400
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