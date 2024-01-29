ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Протягом 2023 року в Україні було куплено понад 68 тисяч легковиків з пробігом, які належать до сімейства мінівенів. Більшість з них були придбані на внутрішньому ринку (44,8 тис.), решта, а це 23,3 тис. — імпортовані з інших країн, повідомляє auto.ria.
ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Експерти поділилися списком із 15 найпопулярніших в Україні мінівенів з пробігом, яких було найбільше куплено на внутрішньому ринку та/або подано на першу реєстрацію торік.

1. Renault Scenic

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 15 259 шт.
Середня ціна подібних — $7600

2. Volkswagen Touran

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 9492 шт.
Середня ціна подібних — $5900
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3. Opel Zafira

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 8932 шт.
Середня ціна подібних — $6500

4. Ford C-Max

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 4033 шт.
Середня ціна подібних — $5900

5. Peugeot 3008

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 3008 шт.
Середня ціна подібних — $8600
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6. Mercedes-Benz B-Class

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 2663 шт.
Середня ціна подібних — $8900

7. Citroen C4 Picasso

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 2305 шт.
Середня ціна подібних — $6000

8. Volkswagen Golf Plus

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 2300 шт.
Середня ціна подібних — $6300

9. Peugeot 5008

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 1815 шт.
Середня ціна подібних — $7900

10. Opel Meriva

ТОП-10 найпопулярніших мінівенів з пробігом
Куплено — 1665 шт.
Середня ціна подібних — $4400
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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