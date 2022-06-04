ТОП-10 найпопулярніших легковиків віком до 10 років у травні — Finance.ua

Поки одні автомобілісти «полюють» на електромобілі, інші взялися активно переглядати пропозиції з «об’ємними» автівками преміум-класу, сподіваючись під час паливної кризи віднайти такі з істотними знижками.
Аналітики порталу auto.ria дізналися, які легковики найчастіше шукали відвідувачі у травні.
Ось легковики, з роком випуску від 2011 й новіші, на які звертають свою увагу користувачі auto.ria найчастіше, а також основні ринкові дані про кожну модель.
Nissan Leaf. Середня ціна — $14 800;
BMW X5 — $34 500;
Renault Megane — $9200;
Volkswagen Touareg — $32 300;
Toyota Camry — $19 200;
Volkswagen Passat — $12 100;
Skoda Octavia — $10 800;
Audi A6 — $22 500;
Toyota RAV4 — $23 900;
Volkswagen Tiguan — $18 800.
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