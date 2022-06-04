ТОП-10 найпопулярніших легковиків віком до 10 років у травні — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших легковиків віком до 10 років у травні

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

Поки одні автомобілісти «полюють» на електромобілі, інші взялися активно переглядати пропозиції з «об’ємними» автівками преміум-класу, сподіваючись під час паливної кризи віднайти такі з істотними знижками.

Аналітики порталу auto.ria дізналися, які легковики найчастіше шукали відвідувачі у травні.

Ось легковики, з роком випуску від 2011 й новіші, на які звертають свою увагу користувачі auto.ria найчастіше, а також основні ринкові дані про кожну модель.

Nissan Leaf. Середня ціна — $14 800;

BMW X5 — $34 500;



Renault Megane — $9200;



Volkswagen Touareg — $32 300;

Toyota Camry — $19 200;



Volkswagen Passat — $12 100;



Skoda Octavia — $10 800;



Audi A6 — $22 500;



Toyota RAV4 — $23 900;



Volkswagen Tiguan — $18 800.



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