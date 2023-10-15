Топ-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Кросовери завоювали не лише глобальний ринок, а й український. Серед них чимало недешевих моделей, але й бюджетних SUV за невеликі гроші в цьому сегменті вистачає. Фокус склав рейтинг найдешевших кросоверів в Україні.

Отже, найдешевші кросовери в Україні за 2023 рік:

Як повідомлялось, у вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легкових авто. Найпопулярнішими моделями стали Volkswagen ID.4 (342 шт.), Toyota RAV-4 (326 шт.), Renault Duster (248 шт.), Mazda CX-5 (161 шт.) і Hyundai Tucson (150 шт.).

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.