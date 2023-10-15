Топ-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році (інфографіка)
Кросовери завоювали не лише глобальний ринок, а й український. Серед них чимало недешевих моделей, але й бюджетних SUV за невеликі гроші в цьому сегменті вистачає. Фокус склав рейтинг найдешевших кросоверів в Україні.
Отже, найдешевші кросовери в Україні за 2023 рік:
Як повідомлялось, у вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легкових авто. Найпопулярнішими моделями стали Volkswagen ID.4 (342 шт.), Toyota RAV-4 (326 шт.), Renault Duster (248 шт.), Mazda CX-5 (161 шт.) і Hyundai Tucson (150 шт.).
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