ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км — рейтинг (інфографіка)
У нинішніх реаліях надійність та витривалість автомобіля залишаються основними критеріями вибору для багатьох автовласників.
Раніше під час вибору автомобіля власники активно дивилися у бік так званих «моделей-мільйонників», які могли проїхати близько 1 000 000 кілометрів. Тепер показником надійності вважається, якщо автомобіль без проблем зміг проїхати близько 300 000 кілометрів.
Експерти з видання HotCars вирішили дослідити ринок і назвали десятку кращих автомобілів, які без проблем зможуть проїхати до 300 000 кілометрів і навіть більше при належному догляді та експлуатації.
Попри те, що рейтинг складали для американського ринку, в українських реаліях його також можна вважати дійсним, адже на нашому ринку є ті самі моделі (якщо не брати мало поширені пікапи):
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