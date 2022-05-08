ТОП-10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі — Finance.ua

ТОП-10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала квітневий рейтинг Android-смартфонів, якими найбільше були задоволені користувачі.

Джерело даних — оцінки AnTuTu з китайського ринку, час збору — з 1 до 30 квітня 2022 року.

Найкращі смартфони

Перше місце отримав смартфон південнокорейського виробника Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G із показником задоволеності 97,19%. Даний апарат відрізняється плавною роботою, якісним корпусом та впізнаваним дизайном.

Друге місце віддали Xiaomi 12X із показником задоволеності 94,67%. Він подобається людям своєю компактністю. За ним іде ще один смартфон китайської компанії Redmi Note 11 Pro+. Рівень задоволеності становить 94,18%.

Після трійки лідерів у списку йдуть:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93,1%);

Huawei P50 Pro (92,8%);

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (92,42%);

Honor Magic3 Pro (92,06%);

Realme GT (91,59%);

Honor Magic3 Premium Edition (91,49%);

Honor 60 Pro (90%).

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