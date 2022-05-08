ТОП-10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі — Finance.ua

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала квітневий рейтинг Android-смартфонів, якими найбільше були задоволені користувачі.
Джерело даних — оцінки AnTuTu з китайського ринку, час збору — з 1 до 30 квітня 2022 року.
Найкращі смартфони
Перше місце отримав смартфон південнокорейського виробника Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G із показником задоволеності 97,19%. Даний апарат відрізняється плавною роботою, якісним корпусом та впізнаваним дизайном.
Друге місце віддали Xiaomi 12X із показником задоволеності 94,67%. Він подобається людям своєю компактністю. За ним іде ще один смартфон китайської компанії Redmi Note 11 Pro+. Рівень задоволеності становить 94,18%.