ТОП-10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі — Finance.ua
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ТОП-10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

Вчора 00:43Технології&Авто
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Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала квітневий рейтинг Android-смартфонів, якими найбільше були задоволені користувачі.
Джерело даних — оцінки AnTuTu з китайського ринку, час збору — з 1 до 30 квітня 2022 року.

Найкращі смартфони

Перше місце отримав смартфон південнокорейського виробника Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G із показником задоволеності 97,19%. Даний апарат відрізняється плавною роботою, якісним корпусом та впізнаваним дизайном.
Друге місце віддали Xiaomi 12X із показником задоволеності 94,67%. Він подобається людям своєю компактністю. За ним іде ще один смартфон китайської компанії Redmi Note 11 Pro+. Рівень задоволеності становить 94,18%.
Після трійки лідерів у списку йдуть:
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93,1%);
  • Huawei P50 Pro (92,8%);
  • Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (92,42%);
  • Honor Magic3 Pro (92,06%);
  • Realme GT (91,59%);
  • Honor Magic3 Premium Edition (91,49%);
  • Honor 60 Pro (90%).

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За матеріалами: Portaltele
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