Топ-10 аеропортів, які викликають найбільший стрес у пасажирів — Finance.ua

Топ-10 аеропортів, які викликають найбільший стрес у пасажирів Сьогодні 07:32 — Світ

Топ-10 аеропортів, які викликають найбільший стрес у пасажирів, tripstoo.co.uk

Подорожі літаком у 2023 році були непростими через страйки, збої у роботі систем та погодні умови. Попри це багато туристів планують перельоти на зимові свята, коли пасажиропотік досягає піку.

Які аеропорти названі найбільш стресовими для пасажирів, розповідає euronews.com

Дослідження сайту VisaGuide. World визначило рейтинг «найбільш стресових» аеропортів світу у грудені 2023 року. Опитали 1 642 авіапасажири із 53 країн, які здійснили не менше двох міжнародних авіаперельотів упродовж 2023 року.

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Людей запитували, які аспекти авіаперельотів викликають у них найбільший стрес. Виявилося, що це велика кількість пасажирів, величезні аеропорти, в яких часто важко орієнтуватися, частота затримок рейсів та віддаленість від центру міста.

За цими критеріями найбільш стресовим виявився лондонський Гатвік. Він має один із найвищих показників щільності пасажирів на площу будівлі. Відсоток затримок — другий за величиною у першій десятці, а відстань від центру міста найбільша — 43 км.

На другому місці - аеропорт Стамбула в Туреччині. Він є найбільш завантаженим у Європі: у 2022 році там обслужили 64 млн пасажирів. Мандрівники стверджують, що часто стикаються з труднощами при переміщенні аеропортом через його величезні розміри — понад 76 млн кв. м.

На третьому місці - аеропорт Мюнхена. У 2022 році він прийняв 31 млн пасажирів. При цьому розміри мюнхенського аеропорту вп’ятеро менші від стамбульського.

На четвертому місці антирейтингу міжнародний аеропорт Денвера в США, а на п’ятому — британський хаб Хітроу, який є другим за завантаженістю у Європі (61,6 млн пасажирів).

На шостому місці міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, на сьомому — аеропорт Рим-Фьюмічіно. Три останні місця у десятці посідають американські міжнародні аеропорти Даллас Форт-Верт, імені Джона Кеннеді та аеропорт О’Хара.

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