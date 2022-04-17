"Точно не про ПриватБанк": Зеленський пояснив, чому не ветував закон про наглядові ради — Finance.ua

"Точно не про ПриватБанк": Зеленський пояснив, чому не ветував закон про наглядові ради

Вчора 13:26 — Фондовий ринок

Президент Зеленський вважає, що закон щодо звільнення посадовців за неприбуття на місце роботи, дозволить уникнути паралізованих підприємств, а до ПриватБанку він не має стосунку.

Про це він розповів в інтер’ю онлайн-медіа.

Зеленський заявив, що наразі Україна має дефіцит економіки у 7 млрд євро щомісячно, куди входять всі заробітні плати, виплати з бюджету, пенсії, соціальна підтримка.

«Я думаю, що ми вийдемо із цієї ситуації. Але поставлена задача, що ті, хто не працюють, хоча можуть — так не підходить, і так воно не буде. Зараз. Ще раз я кажу — не назавжди, я про зараз», — зазначив президент.

Ухвалений закон потрібен для того, аби забезпечити роботу всіх інституцій, переконаний Зеленський. Якщо ж вони не працюють, тоді є закон, завдяки якому можливо замінити будь-яку людину в керівництві чи наглядовій раді: «Нам не потрібно їх просто так заміняти».

За словами президента, у ході війни був випадок із державним підприємством зі штатом у тисячу людей, яке не могло релокуватися з небезпечної території через те, що зникла частина наглядової ради і не було кворуму для ухвалення рішень. При цьому, посадовці далі отримують гроші з бюджету, ресурс якого обмежений.

«І тому я попросив — зробіть так, щоб ми могли в воєнний стан одним дзвінком вирішувати такі питання, от і все», — додав він. «І тоді прем’єр може звільнити будь-кого з цих людей. Ось про що цей закон».

Фахівці виступали проти закону, зокрема, через загрозу повернення ПриватБанку ексвласникам, у протистоянні яким важливу роль відіграє робота іноземців. Зеленський на це відповів, що банк «дав нормальні дивіденди раніше всіх і допоміг, дав гроші в бюджет».

«В них все нормально, я навіть не знаю, де вони працюють — офлайн чи онлайн», — розповів він. «Якщо інституція працює і немає питань — то немає питань. А просто брати гроші зараз — ну, вибачте».

На уточнення журналіста, чи цей закон насправді про економію, Зеленський відповів, що «так і є, точно не про ПриватБанк».

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