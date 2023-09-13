TikTok офіційно запускає функцію онлайн-шопінгу в США — Finance.ua

TikTok офіційно запускає функцію онлайн-шопінгу в США Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

TikTok офіційно запускає функцію онлайн-шопінгу в США

Соцмережа TikTok офіційно запускає функцію онлайн-шопінгу в Сполучених Штатах після місяців тестування.

Про це пише Reuters.

TikTok пропонує онлайн-покупки за допомогою низки функцій у своєму основному додатку і сподівається повторити успіх платформ Shein і Temu компанії PDD Holdings.

«Понад 150 мільйонів користувачів TikTok у США тепер зможуть бачити відео та прямі трансляції з посиланнями на купівлю товарів у своїй стрічці, оскільки TikTok пропонує інструменти для творців контенту, брендів та продавців для створення контенту, який можна придбати.

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Нові функції включають вкладку «Магазин», де компанії можуть демонструвати свої продукти за допомогою логістичних і платіжних рішень на базі TikTok", — пише агентство.

У TikTok заявили, що інтегрували свій сервіс покупок з різними сторонніми платформами, зокрема, такими як Shopify, Salesforce та Zendesk.

Онлайн-маркетплейс TikTok, який працював у США з листопада у тестовому режимі, доступний також у таких країнах, як Таїланд, В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Велика Британія.

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