TikTok буде платити користувачам, які мають понад 100 тис. підписників — Finance.ua

TikTok розділить 50% доходу від реклами із творцями, як розповіла The Verge Сенді Хокінс, генеральна директорка TikTok із глобальних бізнес-рішень у Північній Америці.
Хокінс каже, що TikTok Pulse запустять наступного місяця в США, а на глобальний ринок уже вийдуть до осені.
До цього часу основним способом TikTok винагороджувати авторів був «Фонд творців», який платить вибраним користувачам на основі популярності їхніх відео. Але автори стверджують, що виплати від цієї програми можуть бути невеликими та непостійними, що означає, що вона не запропонувала авторам стабільного доходу, як рекламна програма YouTube для деяких виробників відео.