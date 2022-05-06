TikTok буде платити користувачам, які мають понад 100 тис. підписників — Finance.ua

TikTok буде платити користувачам, які мають понад 100 тис. підписників

Вчора 03:37 — Особисті фінанси

Соцмедійна програма для створення та розповсюдження відео та онлайн-трансляцій TikTok планує почати виплачувати винагороду авторам, на яких підписано понад 100 тис. користувачів.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Крім того, запускається TikTok Pulse — нове рішення для контекстної реклами, яке дозволяє рекламодавцям розміщувати свій бренд поряд із найпопулярнішим контентом у стрічці For You.

«TikTok Pulse розроблений, щоб надати брендам інструменти та елементи управління, щоб бути частиною цих повсякденних моментів та тенденцій, які залучають співтовариство», — зазначили у компанії.

TikTok розділить 50% доходу від реклами із творцями, як розповіла The Verge Сенді Хокінс, генеральна директорка TikTok із глобальних бізнес-рішень у Північній Америці.

Хокінс каже, що TikTok Pulse запустять наступного місяця в США, а на глобальний ринок уже вийдуть до осені.

До цього часу основним способом TikTok винагороджувати авторів був «Фонд творців», який платить вибраним користувачам на основі популярності їхніх відео. Але автори стверджують, що виплати від цієї програми можуть бути невеликими та непостійними, що означає, що вона не запропонувала авторам стабільного доходу, як рекламна програма YouTube для деяких виробників відео.

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