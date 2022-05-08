Tesla звинуватила колишнього інженера у викраденні секретних даних про суперкомп'ютер — Finance.ua
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Tesla звинуватила колишнього інженера у викраденні секретних даних про суперкомп'ютер

Вчора 22:43Технології&Авто
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Американський автовиробник Tesla подав до суду на колишнього інженера Олександра Яцкова, звинувативши його в крадіжці «конфіденційної та суворо засекреченої» інформації, пов’язаної з суперкомп’ютерною технологією Project Dojo.
Про це пише The Verge.

У чому суть справи

У своєму позові Tesla звинувачує Яцкова, що він переніс секретну інформацію на особистий комп’ютер і відмовився її повернути. Яцков був прийнятий на роботу в Tesla у січні як інженер-теплотехнік для участі в проєктуванні систем охолодження суперкомп’ютера Dojo.
Він мав доступ до інформації про систему охолодження суперкомп’ютера, а також до іншої конфіденційної інформації, пов’язаної з проєктом. За словами компанії, інженер збрехав у своєму резюме про свій досвід роботи та наявні навички.
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Яцкова також звинувачують у порушенні угоди про нерозголошення, яку компанія укладає з усіма учасниками проєкту Project Dojo, щоб запобігти розкриттю або збереженню ними конфіденційної інформації. Тим часом Tesla виявила, що Яцков надсилав електронні листи із секретною інформацією щодо проєкту зі своєї особистої адреси електронної пошти на свою робочу поштову скриньку.
Tesla стверджує, що Яцков визнав факт зберігання секретної інформації на своїх особистих пристроях, коли це розкрилося. Після цього Tesla відправила Яцкова в адміністративну відпустку з 6 квітня 2022 року, зажадавши від нього надати комп’ютер, на який він завантажив секретні дані, нібито вилучивши з комп’ютерних пристроїв компанії. Але інженер передав компанії фіктивний ноутбук у спробі приховати докази проти себе.
У переданому їм ноутбуці не було жодної секретної інформації. Як стверджується в позові, це було зроблено з метою показати, «нібито він міг отримати доступ тільки до невинної інформації Tesla, наприклад, до листа з пропозицією». 2 травня Яцков звільнився.
У своєму позові Tesla вимагає від колишнього співробітника повернути викрадену інформацію, а також відшкодувати завдані збитки.

Трохи про суперкомп’ютер Dojo

Суперкомп’ютер Project Dojo є одним із найпотужніших комп’ютерів у світі. Над суперкомп’ютером Dojo Tesla працює вже кілька років. Раніше Ілон Маск згадував про те, що проєкт під назвою Dojo буде закінчено до кінця 2021 року.
Dojo буде найпотужнішим комп’ютером, завданням якого є навчання нейронних мереж. Також раніше Маск згадував, що суперкомп’ютери виробництва Tesla будуть доступні для інших корпорацій, і вони також зможуть працювати на навчання нейромереж.
За матеріалами: Телеканал 24
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