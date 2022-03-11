Tesla збереже зарплатню співробітникам-українцям, які поїдуть на війну — Finance.ua

Tesla збереже зарплатню співробітникам-українцям, які поїдуть на війну

Співробітники Tesla отримали внутрішню розсилку про те, які заходи компанія вживатиме на підтримку України у визволительній війні проти Російської Федерації, передає CNBC

Зокрема, в листі повідомляється, що співробітники-українці, які забажають поїхати захищати Батьківщину, все одно отримуватимуть зарплатню.

Електронний лист отримали всі співробітники компанії в Європі, Африці та на Середньому Сході у понеділок, 7 березня. В ньому йдеться про те, що за українцями, яких покличуть на війну, зарплатня зберігатиметься щонайменше до трьох місяців. Після вичерпання цього строку у Tesla прийматимуть подальші рішення на основі актуальної ситуації.

Також співробітників компанії попросили допомогти компанії SpaceX (також належить Ілону Маску) посприяти якнайшвидшому забезпеченню України супутниковим інтернетом Starlink.

А ще в листі співробітників закликали допомагати Україні фінансово. Ви також можете долучитися через один з перевірених нами ресурсів по збору коштів на ЗСУ, допомогу переселенцям та постраждалим від війни.

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