Tesla збереже зарплатню співробітникам-українцям, які поїдуть на війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Tesla збереже зарплатню співробітникам-українцям, які поїдуть на війну

11.03.2022, 01:40Особисті фінанси
362
Співробітники Tesla отримали внутрішню розсилку про те, які заходи компанія вживатиме на підтримку України у визволительній війні проти Російської Федерації, передає CNBC.
Зокрема, в листі повідомляється, що співробітники-українці, які забажають поїхати захищати Батьківщину, все одно отримуватимуть зарплатню.
Електронний лист отримали всі співробітники компанії в Європі, Африці та на Середньому Сході у понеділок, 7 березня. В ньому йдеться про те, що за українцями, яких покличуть на війну, зарплатня зберігатиметься щонайменше до трьох місяців. Після вичерпання цього строку у Tesla прийматимуть подальші рішення на основі актуальної ситуації.
Також співробітників компанії попросили допомогти компанії SpaceX (також належить Ілону Маску) посприяти якнайшвидшому забезпеченню України супутниковим інтернетом Starlink.
А ще в листі співробітників закликали допомагати Україні фінансово. Ви також можете долучитися через один з перевірених нами ресурсів по збору коштів на ЗСУ, допомогу переселенцям та постраждалим від війни.
За матеріалами: ain.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.