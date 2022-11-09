Tesla заробляє на своїх авто у 8 разів більше, ніж Toyota — Finance.ua
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Tesla заробляє на своїх авто у 8 разів більше, ніж Toyota

Технології&Авто
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Tesla заробляє на своїх авто у 8 разів більше, ніж Toyota
Tesla заробляє на своїх авто у 8 разів більше, ніж Toyota
Американський виробник електрокарів Tesla заробляє на своїх машинах приблизно у 8 разів більше, ніж японський автогігант Toyota.
Про це повідомили аналітики видання Nikkei, вивчивши фінансові звіти двох автовиробників.
Перевагу Tesla експерти пояснюють високою маржинальністю її електроавто. Так, на кожному своєму електрокарі американський виробник заробляє 9570 доларів, тоді як чистий прибуток Toyota в середньому становить близько 1200 доларів за кожний проданий автомобіль.
За кількістю проданих автомобілів при цьому Toyota перевищує Tesla у 7,6 разів. Так, перша за минулий квартал продала 2,62 млн автомобілів, а друга поставила лише 344 тис. своїх електрокарів.
Експерти зазначають, що Tesla, найімовірніше, є лідером галузі маржинальності своїх машин, перевершуючи навіть таких гравців, як Mercedes-Benz.
Крім того, Tesla стала одним із найприбутковіших автовиробників у світі за підсумками минулого кварталу. І хоча її чистий прибуток за період з липня по вересень 2022 року був меншим, ніж у Mercedes-Benz, компанія Ілона Маска змогла обігнати таких лідерів автопрому, як BMW та Volkswagen.
За матеріалами:
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