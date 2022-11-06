Tesla закрила свій перший шоу-рум у Китаї в рамках скорочення витрат — Finance.ua

Tesla закрила свій перший шоу-рум у Китаї в рамках скорочення витрат Вчора 01:27 — Фондовий ринок

Tesla закрила свій перший шоу-рум у Китаї в рамках скорочення витрат

Виробник електромобілів Tesla закрив свій флагманський виставковий зал у Китаї, що, за словами джерел, спрямоване на скорочення роздрібних витрат на другому за величиною ринку.

Про це пише Reuters.

Tesla підтвердила агентству Reuters закриття виставкового залу у престижному торговому центрі Parkview Green у центрі Пекіна. Магазин, відкритий у 2013 році, став першим магазином Tesla у Китаї, він був відремонтований та розширений у 2018 році. У компанії кажуть, що перемістили магазин до іншого торгового центру під назвою Raffles City, тутешній шоу-рум є набагато меншим, він був відкритий у середині жовтня.

Tesla володіє та керує більш ніж 200 торговими точками по всій країні, які демонструють моделі та влаштовують тест-драйви для потенційних покупців.

Агентство Reuters повідомило у вересні, що Tesla розглядає можливість закриття деяких виставкових залів у розкішних торгових центрах у таких містах як Пекін після того, як відвідуваність впала на тлі COVID-обмежень. Компанія також планує приділяти більше уваги магазинам у менш дорогих приміських районах, оскільки працює над досягненням мети генерального директора Ілона Маска щодо покращення обслуговування клієнтів. У рамках цих зусиль Tesla наймає техніків та іншого персоналу для обслуговування у Китаї. Веб-сайт компанії з підбору персоналу показав 305 вакансій у сфері послуг.

Більше половини магазинів Tesla у Китаї не пропонують послуги з ремонту чи технічного обслуговування та знаходяться у місцях з високою орендною платою та обмеженим простором.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, за перші девʼять місяців 2022 року Tesla продала 318 151 автомобіль у Китаї, що на 55% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, загальний продаж електромобілів та гібридів зріс на 113,2%.

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