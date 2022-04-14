Tesla випустила Model Y Standard Range AWD із збільшеною батареєю за $60 тис. — Finance.ua

Tesla випустила Model Y Standard Range AWD із збільшеною батареєю за $60 тис.

Tesla випустила Model Y Standard Range AWD із збільшеною батареєю за $60 тис.

Після презентації Cyber Rodeo співробітники Tesla отримали можливість придбати оновлену версію Model Y — Standard Range AWD.

Автовиробник уже передав перші 20 електромобілів, і найближчими тижнями закриватиме внутрішні заявки. Планується, що звичайні покупці можуть замовити Model Y Standard Range AWD після задоволення попиту серед співробітників.

Вже відомо, що оновлений електромобіль має 4680 акумуляторних ґраток та технологію структурного акумуляторного блоку. З заявки EPA також випливає, що Model Y Standard Range AWD має запас ходу 450 км і повнопривідну трансмісію. Розганятися від 0 до 100 км/год він буде за п’ять із невеликим секунд.

Додатково новинка отримає магнітний підлокітник на центральній консолі, полицю для багажу та кілька інших функцій.

Перші покупці з числа співробітників могли забрати електромобіль за $59 990, що на $3 тис. менше, ніж Model Y Long Range AWD, який трохи швидше за нову версію. Скільки буде коштувати Model Y Standard Range AWD у роздробі — поки що не відомо.

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