Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S та X у США — Finance.ua

Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S та X у США Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Tesla Inc. втретє цього року знизила ціни на моделі S та X у США, намагаючись підтримати низький попит електромобілі. Засновник компанії Ілон Маск пообіцяв гнатися за обсягом виробництва, а не прибутком, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Флагманський седан Model S тепер коштує від 84990 доларів, що на 5000 доларів менше, ніж минулого місяця. Модель X стартує від 94 990 доларів, що також на 5 000 доларів дешевше.

Скорочення відбуваються в той час, коли автомобільна промисловість бореться зі стрімкою інфляцією та зростанням процентних ставок, які роблять покупку нових автомобілів дедалі дорожчою. Tesla, що продає свої автомобілі безпосередньо споживачам, регулярно коригує ціни. Компанія, що базується в Остіні, штат Техас, зараз випускає моделі S, X, 3 і Y.

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«Ціна справді має значення. Я думаю, що існує безліч людей, які хотіли б купити автомобіль Tesla, але не можуть собі цього дозволити. Отже ці цінові зміни справді мають значення для рядового споживача», — сказав Маск під час січневого телефонного дзвінка компанії.

У першому кварталі Tesla поставила 422875 автомобілів по всьому світу, але тільки 10695 з них були моделями S і X. Tesla знизила ціни на седани Model 3 і позашляховики Model Y на 1000 і 2000 доларів і знизила стартові ціни на дві моделі до 41990 та 49 900 доларів, повідомляється на її сайті.

Американський автовиробник, який знизив ціни в Китаї на початку цього року, також спровокував цінову війну на найбільшому ринку автомобілів у світі з новою енергією. Згідно з попередніми даними, опублікованими у вівторок Асоціацією пасажирських автомобілів Китаю, у березні було відвантажено 88 869 автомобілів із заводу у Шанхаї.

Зберігається значна різниця в ціні автомобілів, вироблених у Китаї, де базова модель 3 починається з 229 900 юанів (33 400 доларів США), а модель Y коштує 261 900 юанів (38 086 доларів США).

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