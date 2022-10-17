Tesla впроваджує нову систему цифрових, світлових та стільникових оповіщень про небезпеку для авто (відео) — Finance.ua

Tesla впроваджує нову систему цифрових, світлових та стільникових оповіщень про небезпеку для авто (відео) Вчора 07:40 — Фондовий ринок

Tesla підписала велику угоду з Emergency Safety Solutions (ESS) про впровадження технології Hazard Enhanced Location Protocol (HELP) у свої автомобілі.

Програма HELP допомагає запобігти зіткненням із пошкодженими транспортними засобами та їх пасажирами. Tesla стане першою компанією з виробництва легкових автомобілів, яка запровадить цю технологію.

За словами ESS, технологія відповідає нормативним стандартам і за допомогою інтелектуальної системи становить два типи надійних попереджень, щоб повідомити водія про несправний автомобіль: світлові та цифрові.

Однак найважливіша частина продукту — це окрема система, яка за допомогою мобільних пристроїв повідомляє водіїв транспортних засобів про те, що поблизу знаходиться несправний автомобіль.

Ось відеодемонстрація системи попередження про небезпеку HELP:

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