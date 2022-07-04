Tesla вперше за понад два роки знизила поставки авто — Finance.ua
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Tesla вперше за понад два роки знизила поставки авто

Технології&Авто
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Tesla вперше за понад два роки знизила поставки авто
Tesla вперше за понад два роки знизила поставки авто
Американський виробник електромобілів Tesla у другому кварталі 2022 року вперше за понад два роки знизив обсяги поставки автівок. Як відзвітувала компанія Ілона Маска в суботу, 2 липня, за квітень-червень поточного року вона поставила клієнтам 254 695 автомобілів, що на 18 відсотків менше ніж у першому кварталі 2022 року.
Спад Tesla пояснила триваючими складнощями з доступністю комплектуючих і кількатижневим обмеженням роботи заводу в Китаї через COVID-19. У квітні Tesla попереджала, що проблеми з комплектуючими позначатимуться на обсягах виробництва компанії до кінця року.
У звіті за перший квартал 2022 року, коли було поставлено рекордні 310 тисяч електромобілів, Tesla заявила, що у довгостроковій перспективі планує тримати планку щодо річного підвищення показника постачання на рівні мінімум 50 відсотків. Сприяти цьому мали, зокрема, додаткові виробничі потужності за рахунок нових заводів у Техасі та під Берліном.
Останній відкрився 22 березня, ставши першим європейським заводом Tesla. Уряд ФРН та федеральна земля Бранденбург вклали у цей проєкт 5 мільярдів євро. Однак Маск публічно нарікав, що нові заводи обходяться Tesla в мільярди доларів, але ще не змогли виготовити достатньо автомобілів і акумуляторів, щоб виправдати витрати на них.
Найпопулярнішими у Tesla залишаються Model 3 та Model Y. У другому кварталі 2022 року на них припало 238 533 поставлені одиниці. Решта електромобілів, поставлених виробником на ринок у цей період, — габаритніші і дорожчі Model S і Model X.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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