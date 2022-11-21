Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США — Finance.ua

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США

Компанія Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США, оскільки задні ліхтарі можуть періодично не світитися.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Техаський виробник електромобілів заявив, що відкликання стосується деяких автомобілів Model 3 та Model Y, згідно з заявою до Національного управління безпеки дорожнього руху. Це стосується лише автівок 2021-2023 років випуску (тобто деякі ще навіть не надійшли до клієнтів).

Tesla розгорне бездротове оновлення, щоб усунути проблему із задніми ліхтарями, і заявила, що не має повідомлень про будь-які аварії чи травми, пов’язані з відкликанням.

Нагадаємо, Tesla планує почати масове виробництво свого електропікапа Cybertruck в кінці 2023 року — через два роки після початкової мети.

Компанія розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна, що є ключовим елементом планів розвитку компанії в Європі.

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