Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США — Finance.ua

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США
Компанія Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США, оскільки задні ліхтарі можуть періодично не світитися.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що Техаський виробник електромобілів заявив, що відкликання стосується деяких автомобілів Model 3 та Model Y, згідно з заявою до Національного управління безпеки дорожнього руху. Це стосується лише автівок 2021-2023 років випуску (тобто деякі ще навіть не надійшли до клієнтів).
Tesla розгорне бездротове оновлення, щоб усунути проблему із задніми ліхтарями, і заявила, що не має повідомлень про будь-які аварії чи травми, пов’язані з відкликанням.
Нагадаємо, Tesla планує почати масове виробництво свого електропікапа Cybertruck в кінці 2023 року — через два роки після початкової мети.
Компанія розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна, що є ключовим елементом планів розвитку компанії в Європі.
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