Tesla відкликає 362 000 електромобілів в США — Finance.ua

Tesla відкликає 362 000 електромобілів в США Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Tesla відкликає 362 000 електромобілів в США, Фото: mezha.media

Компанія Tesla заявила, що відкликає 362 000 електромобілів в США для оновлення бета-версії програмного забезпечення Full Self-Driving (FSD) після того, як американський регулятор заявив, що система допомоги водієві не дотримується законів про безпеку руху і може спричинити аварії.

Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявила, що програмне забезпечення Tesla дозволяє автомобілю «перевищувати швидкість або проїжджати перехрестя в незаконний або непередбачуваний спосіб, що збільшує ризик аварії».

Tesla випустить безплатне оновлення програмного забезпечення по повітрю (OTA), і виробник електромобілів заявив, що йому не відомо про будь-які травми або смерті, які можуть бути пов’язані з цим відкликанням. Разом з тим в Tesla зазначили, що мають 18 гарантійних претензій.

Відкликанню підлягають електромобілі Model S та Model X 2016-2023 років випуску, Model 3 2017-2023 років та Model Y 2020-2023 років, оснащені програмним забезпеченням FSD Beta або ті, що очікують на його встановлення.

NHTSA попросило Tesla відкликати автомобілі, але компанія заявила, що, попри відкликання, вона не згодна з висновком регулятора. Цей крок є рідкісним втручанням федерального регулятора у програму тестування в реальних умовах, яку компанія вважає вирішальною для розробки автомобілів, здатних їздити самостійно. FSD Beta використовується сотнями тисяч клієнтів Tesla.

Відмова від автоматизованого водіння Tesla сталася приблизно за два тижні до дня інвесторів компанії 1 березня, під час якого генеральний директор Ілон Маск, як очікується, просуватиме можливості штучного інтелекту виробника електромобілів і плани щодо розширення лінійки авто.

NHTSA проводить розслідування, розпочате у 2021 році, щодо 830 000 автомобілів Tesla з системою допомоги водієві автопілот у зв’язку з низкою зіткнень з припаркованими машинами екстреної допомоги. NHTSA перевіряє, чи забезпечують автомобілі Tesla адекватні заходи, які б змушували водіїв приділяти увагу дорозі. У четвер регулятор заявив, що, попри відкликання FSD, її «розслідування щодо автопілота Tesla і пов’язаних з ним систем транспортних засобів залишається відкритим і активним».

У Tesla заявили, що в «певних рідкісних випадках ... ця функція може потенційно порушувати місцеві правила дорожнього руху або звичаї при виконанні певних маневрів під час руху».

Можливі ситуації, в яких може виникнути проблема, включають проїзд або розворот через певні перехрестя під час жовтого сигналу світлофора, а також зміну руху з певних смуг, призначених тільки для поворотів, щоб продовжити рух прямо, заявили в NHTSA.

Регулятор також заявив, що «система може недостатньо реагувати на зміни встановлених обмежень швидкості або неадекватно враховувати зміну водієм швидкості автомобіля для перевищення встановлених обмежень швидкості».

Минулого року Tesla відкликала майже 54 000 електромобілів в США з програмним забезпеченням FSD Beta, яке може дозволити деяким моделям повністю не зупинятися перед знаком «Стоп» і на деяких перехрестях, що становить загрозу безпеці, повідомляє NHTSA.

Tesla і NHTSA заявляють, що розширені функції водіння FSD не роблять автомобілі автономними та вимагають від водіїв уважності.

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