Tesla відкличе 3470 автомобілів Model Y — Finance.ua

Tesla відкличе 3470 автомобілів Model Y Сьогодні 06:48 — Технології&Авто

Tesla відкличе 3470 автомобілів Model Y

Компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.

Про це пише Reuters.

Згідно з заявою національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), ослаблений болт рами сидіння може знизити ефективність системи ременів безпеки, що збільшує ризик травмування під час аварії.

Компанія Tesla повідомила NHTSA, що з грудня вона виявила п’ять гарантійних претензій, які можуть бути пов’язані з цими умовами. У компанії додали, що їм не відомо про будь-які травми або смерті, які можуть бути пов’язані з проблемою відкликання.

Tesla перевірить болти, що кріплять рами спинок сидінь другого ряду з боку водія і пасажира до нижніх рам сидінь, і в разі необхідності затягне їх відповідно до специфікацій.

Економічна Правда За матеріалами:

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