Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель — Finance.ua

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Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель

Технології&Авто
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Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель
Tesla призупинила прийом заявок на свою найпопулярнішу модель
Американська компанія Tesla призупинила прийом заявок на виготовлення та доставку популярного автомобіля Tesla Model 3 Long Range. На сайті більше не можна подати відповідну заявку.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації українських автомобілевиробників.
Відтак, з 12 серпня, електромобіль Tesla Model 3 Long Range тимчасово не доступний для продажу на офіційному сайті автовиробника.
Кнопка замовлення неактивна, з приміткою, що придбати авто можна буде лише з наступного року.
Причина — надвисокий попит на автомобіль, який перевищує можливості виробництва.
Ще в травні засновник компанії Tesla Ілон Маск прогнозував перерву на замовлення деяких моделей Tesla.
Він підтвердив у Twitter призупинення прийому замовлень на модель через занадто велику кількість покупців і, як результат, довгий лист очікування. Ілон Маск анонсував поновлення продажів після збільшення обсягів виробництва.
Зазначимо, у липні українці придбали та зареєстрували 1 732 електромобілі, що у 2,3 раза більше, ніж у липні торік, та на 64% більше показника червня цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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