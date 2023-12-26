Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії — Finance.ua
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Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії

Фондовий ринок
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Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії
Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії
Американський автовиробник Tesla придбав землю у Шанхаї під новий проєкт — гігафабрику, яка на початковому етапі вироблятиме 10 000 накопичувачів енергії Megapack на рік.
Про це пише Reuters.
Будівництво проєкту, який буде здатний виробляти 10 000 накопичувачів на рік, планується розпочати у першому кварталі 2024 року, а саме виробництво розпочнеться у четвертому кварталі.
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Tesla заплатила 222,42 млн юанів ($31,13 млн) за права користування ділянкою площею 19,7 га, йдеться в окремій заяві уряду. Майданчик знаходиться поряд з існуючим заводом Tesla, що виробляє автомобілі Model 3 та Model Y.
У квітні Tesla заявляла, що розпочне будівництво у третьому кварталі цього року, а виробництво очікується у другому кварталі наступного.
Китай став ключовим виробничим центром компанії Tesla. У 2022 році на заводі в Шанхаї буде випущено понад 710 000 автомобілів, що становить близько 52% світового виробництва компанії. Але споживчий попит у Китаї - найбільшому у світі ринку автомобілів та електромобілів — постраждав від уповільнення економічного зростання.
За матеріалами:
Forbes.ua
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