Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії — Finance.ua

Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Tesla придбала у Шанхаї земельну ділянку під гігафабрику з виробництва накопичувачів енергії

Американський автовиробник Tesla придбав землю у Шанхаї під новий проєкт — гігафабрику, яка на початковому етапі вироблятиме 10 000 накопичувачів енергії Megapack на рік.

Про це пише Reuters.

Будівництво проєкту, який буде здатний виробляти 10 000 накопичувачів на рік, планується розпочати у першому кварталі 2024 року, а саме виробництво розпочнеться у четвертому кварталі.

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Tesla заплатила 222,42 млн юанів ($31,13 млн) за права користування ділянкою площею 19,7 га, йдеться в окремій заяві уряду. Майданчик знаходиться поряд з існуючим заводом Tesla, що виробляє автомобілі Model 3 та Model Y.

У квітні Tesla заявляла, що розпочне будівництво у третьому кварталі цього року, а виробництво очікується у другому кварталі наступного.

Китай став ключовим виробничим центром компанії Tesla. У 2022 році на заводі в Шанхаї буде випущено понад 710 000 автомобілів, що становить близько 52% світового виробництва компанії. Але споживчий попит у Китаї - найбільшому у світі ринку автомобілів та електромобілів — постраждав від уповільнення економічного зростання.

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