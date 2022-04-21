Tesla прозвітувала про рекордні $3,3 млрд прибутку за квартал попри зупинку шанхайського заводу — Finance.ua

Tesla прозвітувала про рекордні $3,3 млрд прибутку за квартал попри зупинку шанхайського заводу

Вчора 23:37 — Фінтех і Картки

Tesla прозвітувала про рекордні $3,3 млрд прибутку за квартал попри зупинку шанхайського заводу

Прибуток виробника електрокарів Tesla за перші три місяці 2022 року склав $3,3 млрд. Компанія побила рекорд попереднього кварталу, коли прибуток досяг $2,3 млрд.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Шанхай повертається з помстою», — сказав засновник компанії Ілон Маск, коли Tesla повідомила, що продажі за перші три місяці року підскочили приблизно на 80% у порівнянні з роком раніше. Електрокарів продали на $18,76 млрд.

Tesla продала близько 310 000 автомобілів у першому кварталі в порівнянні з 184 877 роком раніше. У четвертому кварталі 2021-го — 308 650 автомобілів.

Екологічних кредитів на викиди CO2 компанія продала на суму $679 млн. «Продажі кредитів вже давно мають вирішальне значення для прибутку Tesla, хоча в останні квартали їхня частка зменшилася. Компанія заявила, що стане менше залежати від них», — пише The Wall Street Journal.

Tesla також хоче наростити прибуток від продажу програмного забезпечення. До кінця року компанія планує випустити розширену функцію допомоги водієві, розроблена для пересування містом. Вона буде доступна для всіх у США, хто придбав пакет Tesla «Full Self-Driving». Tesla поступово випускає пробні версії технології, які тестують понад 100 000 людей, сказав Маск в недавньому інтерв’ю TED.

У 2024 році в серійне виробництво надійде роботаксі. За словами Маска, поїздка на такому транспортному засобі коштуватиме дешевше, ніж квиток на автобус.

Компанія також готує власний страховий продукт. За словами фінансового директора Закарі Кіркхорна, до кінця року 80% американських клієнтів зможуть застрахувати своє авто в Tesla.

Нагадаємо, у 2022 компанія має намір випустити 1,5 млн автомобілів, попри нову хвилю коронавірусу в Китаї. Шанхайський завод Tesla, де виготовляються седани й кросовери, був закритий протягом місяця через жорсткі карантинні обмеження й має проблеми з постачанням комплектуючих. Раніше Tesla назвала шанхайський завод своїм основним експортним центром, що робить його критичним місцем для виробника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.