Tesla почала постачати автомобілі без традиційних ключів-брелоків — Finance.ua

Tesla почала постачати автомобілі без традиційних ключів-брелоків Вчора 04:19 — Фондовий ринок

Автомобілі Tesla втратили традиційні ключі запалювання. Потрапляти в салон власники зможуть за допомогою спеціальної картки або програми для смартфона.

За даними порталу Drive Tesla Canada, деякі клієнти вже отримали такі автомобілі. Тим же, хто звик робити це традиційним способом, доведеться викласти за ключ-брелок у вигляді моделі автомобіля 175 доларів. Тепер він входить до списку опцій.

У компанії таке рішення виправдовують тим, що більшість власників електромобілів Tesla відкривають їх за допомогою смартфонів. У зв’язку із цим і запустили процес поступової відмови від традиційних ключів.

Більшість автовиробників пропонують цифрові ключі як альтернативу звичайним. Tesla стала першою компанією, яка повністю відмовилася від ключів-брелоків.

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