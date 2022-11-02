Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ

Технології&Авто
316
Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ
Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ
Компанія Tesla Ілона Маска планує запустити масове виробництво електричних автомобілів Cybertruck наприкінці 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого місяця у Tesla заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до початку виробництва нової моделі. Ба більше, «раннє виробництво» Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року.
Читайте також
«Ми на останньому етапі з Cybertruck», — сказав Маск у розмові з фінансовими аналітиками.
Tesla не відповіла на прохання про коментар.
Зазначається, що запуск виробництва Cybertruck зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку електромобілів США та конкурентом електричних пікапів від Ford та Rivian Automotive, обидві з яких випустили моделі в обмеженій кількості.
У січні Маск назвав брак компонентів джерелом для перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.