Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ — Finance.ua

Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ
Компанія Tesla Ілона Маска планує запустити масове виробництво електричних автомобілів Cybertruck наприкінці 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого місяця у Tesla заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до початку виробництва нової моделі. Ба більше, «раннє виробництво» Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року.
«Ми на останньому етапі з Cybertruck», — сказав Маск у розмові з фінансовими аналітиками.
Tesla не відповіла на прохання про коментар.
Зазначається, що запуск виробництва Cybertruck зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку електромобілів США та конкурентом електричних пікапів від Ford та Rivian Automotive, обидві з яких випустили моделі в обмеженій кількості.
У січні Маск назвав брак компонентів джерелом для перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.
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