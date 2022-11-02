Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ — Finance.ua

Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ Вчора 02:57 — Технології&Авто

Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 — ЗМІ

Компанія Tesla Ілона Маска планує запустити масове виробництво електричних автомобілів Cybertruck наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє Reuters

Минулого місяця у Tesla заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до початку виробництва нової моделі. Ба більше, «раннє виробництво» Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року.

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«Ми на останньому етапі з Cybertruck», — сказав Маск у розмові з фінансовими аналітиками.

Tesla не відповіла на прохання про коментар.

Зазначається, що запуск виробництва Cybertruck зробить Tesla учасником в одному з найприбутковіших сегментів ринку електромобілів США та конкурентом електричних пікапів від Ford та Rivian Automotive, обидві з яких випустили моделі в обмеженій кількості.

У січні Маск назвав брак компонентів джерелом для перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.

Укрінформ За матеріалами:

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