Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн — Finance.ua
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Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн

Фінтех і Картки
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Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн
Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн
Виробник електрокарів Tesla у рамках звітності за третій квартал повідомив, що продовжує утримувати на балансі першу криптовалюту вартістю $218 млн.
Протягом липня-вересня позиція компанії у цифрових активах залишилася без змін. У рамках конференції з аналітиками пов’язані з цією тематикою питання не порушувалися.
Три місяці тому Tesla розкрила інформацію про продаж 75% біткойнів, які належать компанії, за $936 млн. Топ-менеджмент пояснив цей крок «необхідністю збільшити ліквідність у період антиковідних обмежень у Китаї».
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Прагнення Ілона Маска повернутися до угоди з поглинання Twitter, яка вимагатиме $44 млрд, не призвело до ліквідації криптовалютних позицій.
Згідно з Bitcoin Treasuries, середня вартість придбаної Tesla першої криптовалюти до її часткової реалізації могла становити $34 722.
На момент написання ресурс оцінює 9720 BTC, що належать виробнику електрокарів, у $185,93 млн, що нижче від витрат на їх придбання в $337,5 млн.
Нагадаємо, компанія придбала цифрове золото у лютому 2021 року. Сам Ілон Маск називав ці інвестиції «досить ризикованими».
У квітні 2021 року Tesla продала частину активів у першій криптовалюті на $272 млн.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє

За матеріалами:
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