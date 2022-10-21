Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн — Finance.ua

Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн Вчора 22:47 — Фінтех і Картки

Tesla оцінила вартість біткойнів на балансі в $218 млн

Виробник електрокарів Tesla у рамках звітності за третій квартал повідомив, що продовжує утримувати на балансі першу криптовалюту вартістю $218 млн.

Протягом липня-вересня позиція компанії у цифрових активах залишилася без змін. У рамках конференції з аналітиками пов’язані з цією тематикою питання не порушувалися.

Три місяці тому Tesla розкрила інформацію про продаж 75% біткойнів, які належать компанії, за $936 млн. Топ-менеджмент пояснив цей крок «необхідністю збільшити ліквідність у період антиковідних обмежень у Китаї».

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Прагнення Ілона Маска повернутися до угоди з поглинання Twitter, яка вимагатиме $44 млрд, не призвело до ліквідації криптовалютних позицій.

Згідно з Bitcoin Treasuries, середня вартість придбаної Tesla першої криптовалюти до її часткової реалізації могла становити $34 722.

На момент написання ресурс оцінює 9720 BTC, що належать виробнику електрокарів, у $185,93 млн, що нижче від витрат на їх придбання в $337,5 млн.

Нагадаємо, компанія придбала цифрове золото у лютому 2021 року. Сам Ілон Маск називав ці інвестиції «досить ризикованими».

У квітні 2021 року Tesla продала частину активів у першій криптовалюті на $272 млн.

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