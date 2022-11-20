Tesla назвала дату презентації нової версії серійної вантажівки Semi — Finance.ua
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Tesla назвала дату презентації нової версії серійної вантажівки Semi

Технології&Авто
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Tesla назвала дату презентації нової версії серійної вантажівки Semi
Tesla назвала дату презентації нової версії серійної вантажівки Semi
Tesla готується презентувати вантажівку Semi у перший день грудня. Захід планується провести на заводі у Гіга-Неваді, де будується перша партія.
Згідно з даними Electrek, виробниче обладнання, встановлене у Giga Nevada, дозволить виробляти близько п’яти електричних вантажівок на тиждень.
Це дорівнюватиме приблизно 250 вантажівкам Semi на рік, хоча у Tesla набагато більші плани на автомобіль після того, як він перенесе виробництво на Gigafactory до Техасу.
Минулого місяця виробник електромобілів повідомив, що планує збільшити виробництво Tesla Semi до 50 тисяч одиниць на рік до 2024 року.
Однак схоже, що виробнича мета компанії на 2022 рік набагато скромніша і становить 100 електричних вантажівок Semi.
Нові тизери також нагадують оригінальний пост 2017 року, в якому також показаний вид спереду напівпричепа Tesla, коли він вмикає та знову вимикає фари. Фари в новому тизері здаються набагато кращими, ніж те, що було продемонстровано ще у 2017 році.
За матеріалами:
НВ
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