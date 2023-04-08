Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y — Finance.ua

Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y

Найпопулярнішим електромобілем американської марки Tesla є кросовер Model Y. У зв’язку з цим компанія задумалася про випуск більш компактної версії моделі.

Електрокар мають намір побудувати на новій платформі, яка дозволить не лише змінити його габарити, а й значно зменшити вартість.

Імовірно, ціна на новинку стартуватиме від 25 000 доларів. Виробництво кросовера налагодять на новому заводі Tesla у Мексиці, будівництво якого знаходиться на фінальній стадії.

За даними інсайдерів, Tesla планує випускати до 4 млн. одиниць нового компактного кросовера на рік.

Американська компанія поки що не підтвердила цю інформацію, але й не спростувала.

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