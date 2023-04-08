Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y — Finance.ua
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Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y

Технології&Авто
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Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y
Tesla має намір випустити зменшену версію Model Y
Найпопулярнішим електромобілем американської марки Tesla є кросовер Model Y. У зв’язку з цим компанія задумалася про випуск більш компактної версії моделі.
Електрокар мають намір побудувати на новій платформі, яка дозволить не лише змінити його габарити, а й значно зменшити вартість.
Імовірно, ціна на новинку стартуватиме від 25 000 доларів. Виробництво кросовера налагодять на новому заводі Tesla у Мексиці, будівництво якого знаходиться на фінальній стадії.
За даними інсайдерів, Tesla планує випускати до 4 млн. одиниць нового компактного кросовера на рік.
Американська компанія поки що не підтвердила цю інформацію, але й не спростувала.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
autocentre.ua
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