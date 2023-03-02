Tesla готує редизайн двох популярних електрокарів — Finance.ua

Tesla готує редизайн двох популярних електрокарів Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Tesla готує редизайн двох популярних електрокарів

Як стало відомо, компанія Tesla поки не збирається розширювати асортимент електрокарів, зате готується до оновлення вже існуючих моделей. Передбачається, що вже цього року Ілон Маск може презентувати нову версію свого «народного» електромобіля Model 3, а наступного дня очікується оновлення кросовера Model Y.

За наявною інформацією, у вересні цього року Tesla покаже оновлений варіант седана Model 3 із кодовою назвою Project Highland. Компанія має намір зробити інтер’єр автомобіля ще мінімалістичнішим, а дизайн буде зосереджений на елементах, якими водії користуються найчастіше. Є припущення, що в електрокарі сховають усі кнопки та вентиляційні отвори, як це раніше зробили у дорожчому Model S.

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Що ж до Model Y, то оновлена ​​версія з кодовою назвою Project Juniper очікується у жовтні наступного року.

В автомобілі будуть такі ж зміни інтер’єру, як у Model 3, але на додаток є інформація про новий дизайн кузова та покращену трансмісію.

Стверджується, що всі зміни будуть зроблені для здешевлення та спрощення виробництва, щоб зберігати привабливість автомобілів в умовах конкуренції, що зростає.

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uamotors За матеріалами:

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