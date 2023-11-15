Tesla дала задню і більше не погрожує штрафом $50 тис. за перепродаж Cybertruck — Finance.ua

Tesla дала задню і більше не погрожує штрафом $50 тис. за перепродаж Cybertruck Вчора 18:19 — Технології&Авто

Tesla дала задню і більше не погрожує штрафом $50 тис. за перепродаж Cybertruck

Схоже, що Tesla відмовляється від штрафних санкцій (до $50 тис.), які вона збиралася накладати через потенційний перепродаж ще не випущених електропікапів Cybertruck.

Ще вчора на сторінці угоди про замовлення Tesla в США містилася погроза подати до суду на покупців Cybertruck, які перепродадуть автомобіль без дозволу протягом першого року володіння. Наразі це формулювання відсутнє.

Читайте також Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля

Згідно з попередніми правилами Tesla, покупці Cybertruck не могли продати свій автомобіль протягом першого року, якщо вони не отримали на це дозволу безпосередньо від Tesla. Якщо цього не відбувалося, то компанія залишала за собою право вимагати через суд штраф у розмірі 50 тис. доларів або вартості перепродажу. Та відмовити в продажу авто в майбутньому.

Схоже, Tesla дала задню після суспільного розголосу, проте це може бути не остаточно. Tesla не повідомила, що стало причиною змін та що буде з подібними випадками у майбутньому.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.