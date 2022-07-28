Tesla буде брати гроші з водіїв за використання навігатора — Finance.ua

Tesla буде брати гроші з водіїв за використання навігатора Вчора 00:19 — Технології&Авто

Tesla буде брати гроші з водіїв за використання навігатора

Tesla змусить деяких водіїв платити за використання навігатора. Щоправда, це торкнеться машин американського бренду лише після досягнення ними восьмирічного віку.

Компанія Tesla вирішила запровадити плату за використання деяких опцій на своїх електрокарах. Як повідомляє Carbuzz, тепер компанія братиме гроші з водіїв за використання фірмової навігаційної системи.

Однак це торкнеться машин американського бренду лише після досягнення ними восьмирічного віку. До цього Tesla ввела плату за використання швидкої зарядки Supercharger, яка спочатку була безкоштовною.

Нововведення поширюється на електрокари, випущені після 20 липня 2022 року. При цьому опція залишиться безкоштовною для машин, зібраних з 9 січня 2020 до 20 липня 2022 року. На власників машин, вироблених раніше 9 січня 2020 року, також чекає стягнення плати за опцію.

Якщо водій вирішить не сплачувати опцію, функція навігації зникне з бортового комп’ютера автомобілів Tesla. Тоді єдиним виходом для власника американського електрокара стане використання смартфона для прокладання маршруту. Причому підключити його до мультимедійної системи автомобіля буде неможливо, тому що опція синхронізації Android Auto або Apple Carplay для моделей Tesla недоступна.

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