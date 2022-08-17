Термомодернізації житла «70/30»: у Києві частково відновлять програму, призупинену під час війни — Finance.ua

Термомодернізації житла «70/30»: у Києві частково відновлять програму, призупинену під час війни Вчора 15:45 — Особисті фінанси

Термомодернізації житла «70/30»: у Києві частково відновлять програму, призупинену під час війни

У Києві під час війни частково відновлять програму «70/30», яка передбачає модернізацію житла з погляду енергоефективності, повідомляє КМДА.

Конкурс енергоефективних проєктів залишається в пріоритеті через підготовку до опалювального сезону. Тож департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА вже працює над тим, щоб реанімувати його виконання, призупинене через воєнний стан, зазначив його очільник Дмитро Науменко.

За його словами, програму планують реалізувати в межах термінів і наявних фінансових ресурсів.

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«На жаль, це не ті обсяги, які хотілося б і які були передбачені програмою до війни. Ми не зможемо виконати всі заявлені проєкти через брак часу й погодні умови, необхідні для проведення зовнішніх робіт, наприклад утеплення фасаду чи покрівлі. Крім того, ми обмежені в термінах початку опалювального сезону. Однак максимально можливу кількість робіт запланували виконати», — заявив Науменко.

Науменко додав, що департамент уже звернувся до конкурсантів, правлінь ОСББ й ЖБК, щоби вони відкорегували свої проєкти робіт, враховуючи актуальні ціни на матеріали й обладнання, а також до виробників, які готові співпрацювати.

Довідка Finance.ua:

програму «70/30» запустили в Києві у 2014 році. Вона дозволяє мешканцям житлових будинків, у яких створені ОСББ й ЖБК, зробити будинки більш енергоефективними, що, зі свого боку, впливає на вартість комунальних послуг;

програма передбачає співфінансування: 30% оплачують мешканці, а 70% — міський бюджет. У межах програми встановлюють лічильники на опалення й гарячу воду, модернізують теплові пункти, роблять теплоізоляцію й капремонт дахів і підвалів, міняють вікна й двері в підʼїздах, утеплюють фасади, встановлюють енергоефективне освітлення тощо;



30% оплачують мешканці, а 70% — міський бюджет. У межах програми встановлюють лічильники на опалення й гарячу воду, модернізують теплові пункти, роблять теплоізоляцію й капремонт дахів і підвалів, міняють вікна й двері в підʼїздах, утеплюють фасади, встановлюють енергоефективне освітлення тощо; у межах програми термомодернізації реалізували вже 1200 енергоефективних проєктів у 1000 будинках. Водночас місто спрямувало на це 1,1 мільярда гривень, а мешканці будинків — 350 мільйонів гривень. Економія в окремих будинках перевищувала 70% залежно від погодних умов, кажуть у КМДА.



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