Терміни подання декларацій за 2021 рік перенесли: що змінилося — Finance.ua

Терміни подання декларацій за 2021 рік перенесли: що змінилося

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Платникам податків в Україні через воєнний стан, який був оголошений 24 лютого, перенесли строки звітування та подання декларацій.

Про це попередили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Волинської області.

Зокрема, мова йде про фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб.

Що це означає? Платникі податків в Україні мають право подати звіти до органів ДПС через 90 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності.

Як наголошують у Державній податковій службі, це один з механізмів захисту інтересів платників податків, який почав працювати у країні із 7 березня 2022 року.

У ДПС запевняють, що поки в Україні триває воєнний стан, а також протягом трьох місяців після його завершення — до платників податків не застосовується адміністративна або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності.

Якщо фізособи, юрособи чи підприємці не встигають відзвітуватися перед податковою навіть після завершення воєнного стану через те, що вони брали участь у бойових діях, їх також звільняють від будь-якої відповідальності.

«У цьому випадку звітність чи документи подаються не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали подання звітів. У період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснюються», — додали у ДПС.

Податківці також закликали громадян, за наявності належних умов, надати передбачені законодавством документи до територіальних органів або через електронний кабінет.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський 7 березня оголосив про запровадження низки податкових пільг на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Кому та які пільги надають — читайте тут;

крім того, Кабінет міністрів дозволив на час воєнного стану виплачувати зарплату та платити податки з арештованих рахунків.

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