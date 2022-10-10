Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію — Finance.ua
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Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію

Енергетика
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Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію
Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію
Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов’язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня. — Ред.), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними», — сказав він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Галущенко зазначив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.
Як повідомлялося, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Довідка Finance.ua:

  • уряд встановив механізм здійснення забору проб та проведення їх дослідження для встановлення якості комунальних послуг — йдеться про постачання природного газу, а також надання послуг із централізованого водопостачання та постачання гарячої води;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду;
  • субсидію можуть отримати всі українці, що підпадають під критерії. Цього опалювального сезону вона є актуальною як ніколи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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