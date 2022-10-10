Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію — Finance.ua

Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію Вчора 19:01 — Енергетика

Термін дії ПСО спливає 30 жовтня: що буде з цінами на електроенергію

Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов’язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня. — Ред.), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними», — сказав він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Галущенко зазначив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Як повідомлялося, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Довідка Finance.ua:

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