Темпи ввезення авто з Європи почали спадати — Finance.ua

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Темпи ввезення авто з Європи почали спадати

Вчора 19:49Особисті фінанси
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Темпи ввезення авто з Європи почали спадатиТемпи ввезення авто з Європи почали спадати
Українці знизили темпи ввезення авто з Європи за пільговими умовами, в середньому за день на початку червня в’їжджало 2,65 тис. автомобілів порівняно з травневими 4-5 тис. у будній день.
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Станом на 6 червня у нас ввезли 140 310 авто. Загальна сума податкової знижки надана на 15,4 млрд грн», — зазначив він у телеграм-каналі.
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За його словами, найбільша кількість таких авто заїхала через Волинську митницю — майже 36 тис., за нею — Львівська, через яку заїхало понад 27 тис. авто та Рівненська — майже 14 тис. автомобілів.
Він додав, що без урахування пільг на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення;
  • депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб’єктами спрощеної системи;
  • наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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