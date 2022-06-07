Темпи ввезення авто з Європи почали спадати — Finance.ua

За його словами, найбільша кількість таких авто заїхала через Волинську митницю — майже 36 тис., за нею — Львівська, через яку заїхало понад 27 тис. авто та Рівненська — майже 14 тис. автомобілів.
Він додав, що без урахування пільг на авто, бюджет недоотримав надходжень від мит та ПДВ з імпорту 9,17 млрд грн.
Довідка Finance.ua:
з 6 квітня Верховна Рада звільнила імпорт товарів в Україну від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановила спрощену форму розмитнення;
депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб’єктами спрощеної системи;
наприкінці травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7418 про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Скасувати безмитне ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.