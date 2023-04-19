Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову

Казна та Політика
84
Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову
Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову
Команди Мінцифри та Держспецзв’язку працюють над інноваційним рішенням — платформою для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів. Завдяки інструменту міністерства і державні органи створюватимуть публічні реєстри і керуватимуть ними.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Читайте також
«Основа будь-якої цифрової держави — це електронні реєстри з якісними даними та швидкий обмін між різними держорганами. Зараз в Україні є понад 450 державних реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак», — сказано в повідомленні.

Для чого потрібна нова платформа

Платформа для розгортання реєстрів стане основою для цифрової трансформації. Адже всі дані будуть впорядковано зберігатися в реєстрах, що пришвидшить запуск онлайн-послуг та діджиталізацію загалом.
Місце для вашої реклами
На платформі реєстрів можна не лише створювати нові, а й технічно переробити і поступово переносити застарілі реєстри. Усі зміни фіксуються і відбуваються тільки через бізнес-процеси. Це внеможливлює незаконні зміни даних.
Читайте також
Окрім цього, у подальшому Україна зможе ділитися власним досвідом упровадження Платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються.
Як додав віцепрем’єр міністр Михайло Федоров, платформа зекономить державі мільйони коштів, що витрачаються на створення та адміністрування реєстрів.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.