Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову — Finance.ua

Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Темпи цифровізації в Україні зростуть: Уряд схвалив постанову

Команди Мінцифри та Держспецзв’язку працюють над інноваційним рішенням — платформою для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів. Завдяки інструменту міністерства і державні органи створюватимуть публічні реєстри і керуватимуть ними.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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«Основа будь-якої цифрової держави — це електронні реєстри з якісними даними та швидкий обмін між різними держорганами. Зараз в Україні є понад 450 державних реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак», — сказано в повідомленні.

Для чого потрібна нова платформа

Платформа для розгортання реєстрів стане основою для цифрової трансформації. Адже всі дані будуть впорядковано зберігатися в реєстрах, що пришвидшить запуск онлайн-послуг та діджиталізацію загалом.

На платформі реєстрів можна не лише створювати нові, а й технічно переробити і поступово переносити застарілі реєстри. Усі зміни фіксуються і відбуваються тільки через бізнес-процеси. Це внеможливлює незаконні зміни даних.

Окрім цього, у подальшому Україна зможе ділитися власним досвідом упровадження Платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються.

Як додав віцепрем’єр міністр Михайло Федоров, платформа зекономить державі мільйони коштів, що витрачаються на створення та адміністрування реєстрів.

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