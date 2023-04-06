Телекомунікаційний гігант Cisco утилізував своє майно в рф на понад $23 млн — Finance.ua

Телекомунікаційний гігант Cisco утилізував своє майно в рф на понад $23 млн 06.04.2023, 01:47 — Фондовий ринок

Телекомунікаційний гігант Cisco утилізував своє майно в рф на понад $23 млн

Виробник мережевого обладнання та програмних продуктів Cisco Systems фізично знищив у росії своє майно на більш ніж $23 млн.

Про це повідомляє ТАСС із посилання на дані звітності юрособи Cisco в росії.

Компанія вирішила утилізувати обладнання ще в серпні минулого року. Причиною стали зупинення дії ліцензій і перешкоди до реекспорту. Cisco також знищить усе IT-обладнання та демозразки.

Виробник намагався вивезти своє майно через посередника, але це йому не вдалося. Тому було ухвалене рішення знищити все, що залишалося на території країни-агресорки.

Нагадаємо, Cisco припинила продажі та обслуговування обладнання в росії в березні 2022 року. Наприкінці червня вона вирішила повністю вийти з ринку рф через війну проти України. Через вихід із ринку росії та білорусі компанія зазнала збитків на суму $200 млн.

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