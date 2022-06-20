Telegram запровадив платну підписку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Telegram запровадив платну підписку

Вчора 18:25Особисті фінанси
178
Telegram запровадив платну підпискуTelegram запровадив платну підписку
Месенджер Telegram оголосив про запуск платної підписки Telegram Premium, за допомогою якої користувачі можуть отримати доступ до додаткових функцій.
Про це сказано в повідомленні компанії.
«Це дозволить нам додати всі ті ресурсомісткі функції, про які просили користувачі, і зберегти безкоштовний доступ до найфункціональнішого месенджера на планеті», — заявили в Telegram.
У рамках підписки Telegram Premium практично всі ліміти у додатку збільшуються вдвічі:
  • передплатники зможуть завантажувати файли до 4 ГБ;
  • скачувати файли на максимальній швидкості;
  • відправляти унікальні стікери та реакції;
  • використовувати додаткові інструменти для керування чатами.
Зазначається, що для користувачів з підпискою майже всі ліміти в програмі збільшені вдвічі. Зокрема, можна:
  • оформити до 1000 передплат на канали;
  • створити до 20 папок, у кожну з яких поміститься до 200 чатів;
  • підключити четвертий обліковий запис у додатку;
  • закріпити до 10 чатів в основному списку та зберегти до 10 вибраних стікерів.
Крім того, у розділі Про себе можна залишити більш довгий опис, а також використовувати будь-які посилання. Також підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео.
У рамках платної передплати буде доступна опція розшифровки голосового повідомлення. Для власників передплати Telegram Premium буде приховано рекламні повідомлення в каналах, які розміщуються через офіційну платформу Telegram.
До речі, на стрімінговому сервісі MEGOGO можна отримати 300 каналів, 13 500 фільмів, серіали HBO, FOX NOW, iStart, а також 24 дитячих та 19 спортивних каналів з акційною передплатою за 1 грн.

Дивитись MEGOGO

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.