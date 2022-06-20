Telegram запровадив платну підписку — Finance.ua

Месенджер Telegram оголосив про запуск платної підписки Telegram Premium, за допомогою якої користувачі можуть отримати доступ до додаткових функцій.
Про це сказано в повідомленні компанії.
«Це дозволить нам додати всі ті ресурсомісткі функції, про які просили користувачі, і зберегти безкоштовний доступ до найфункціональнішого месенджера на планеті», — заявили в Telegram.
У рамках підписки Telegram Premium практично всі ліміти у додатку збільшуються вдвічі:
передплатники зможуть завантажувати файли до 4 ГБ;
скачувати файли на максимальній швидкості;
відправляти унікальні стікери та реакції;
використовувати додаткові інструменти для керування чатами.
Зазначається, що для користувачів з підпискою майже всі ліміти в програмі збільшені вдвічі. Зокрема, можна:
оформити до 1000 передплат на канали;
створити до 20 папок, у кожну з яких поміститься до 200 чатів;
підключити четвертий обліковий запис у додатку;
закріпити до 10 чатів в основному списку та зберегти до 10 вибраних стікерів.
Крім того, у розділі Про себе можна залишити більш довгий опис, а також використовувати будь-які посилання. Також підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео.
У рамках платної передплати буде доступна опція розшифровки голосового повідомлення. Для власників передплати Telegram Premium буде приховано рекламні повідомлення в каналах, які розміщуються через офіційну платформу Telegram.
До речі, на стрімінговому сервісі MEGOGO можна отримати 300 каналів, 13 500 фільмів, серіали HBO, FOX NOW, iStart, а також 24 дитячих та 19 спортивних каналів з акційною передплатою за 1 грн.