Telegram запровадив платну підписку — Finance.ua

Telegram запровадив платну підписку

Вчора 18:25 — Особисті фінанси

Telegram запровадив платну підписку

Месенджер Telegram оголосив про запуск платної підписки Telegram Premium, за допомогою якої користувачі можуть отримати доступ до додаткових функцій.

Про це сказано в повідомленні компанії.

«Це дозволить нам додати всі ті ресурсомісткі функції, про які просили користувачі, і зберегти безкоштовний доступ до найфункціональнішого месенджера на планеті», — заявили в Telegram.

У рамках підписки Telegram Premium практично всі ліміти у додатку збільшуються вдвічі:

передплатники зможуть завантажувати файли до 4 ГБ;

скачувати файли на максимальній швидкості;

відправляти унікальні стікери та реакції;

використовувати додаткові інструменти для керування чатами.

Зазначається, що для користувачів з підпискою майже всі ліміти в програмі збільшені вдвічі. Зокрема, можна:

оформити до 1000 передплат на канали;

створити до 20 папок, у кожну з яких поміститься до 200 чатів;

підключити четвертий обліковий запис у додатку;

закріпити до 10 чатів в основному списку та зберегти до 10 вибраних стікерів.

Крім того, у розділі Про себе можна залишити більш довгий опис, а також використовувати будь-які посилання. Також підписка дозволяє додати довший підпис до фото або відео.

У рамках платної передплати буде доступна опція розшифровки голосового повідомлення. Для власників передплати Telegram Premium буде приховано рекламні повідомлення в каналах, які розміщуються через офіційну платформу Telegram.

До речі, на стрімінговому сервісі MEGOGO можна отримати 300 каналів, 13 500 фільмів, серіали HBO, FOX NOW, iStart, а також 24 дитячих та 19 спортивних каналів з акційною передплатою за 1 грн.

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