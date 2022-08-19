Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото) — Finance.ua
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Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)

Технології&Авто
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Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)
Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)
У Німеччині офіційно презентували новий Porsche 911 GT3 RS. Екстремальний трековий варіант моделі вже доступний для замовлення за ціною 229 517 євро. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті Porsche.
Головна особливість Porsche 911 GT3 RS — його просунута аеродинаміка. Нові обвіси та антикрило створюють неймовірну притискну силу на рівні гоночних авто — 860 кг при 285 км/год. Це втричі більше, ніж стандартний 911 GT3. На додачу передбачено технологію активної аеродинаміки DRS, як у «Формулі-1».
Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)
Крім того, автомобіль полегшили до 1450 кг за рахунок карбонових дверей, передніх крил, даху та кришки багажника. Поліпшенню керованості сприяють нові шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R розміром 275/35 R20 спереду, 335/30 R21 ззаду. Як опцію запропоновано карбоново-керамічні гальма.
Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)
В оздобленні салону використано легкі карбон та алькантару. Новий Porsche 911 GT3 RS отримав передні ковшеподібні крісла, а задні сидіння знято для економії ваги. За доплату доступний каркас безпеки.
Потужність 4,0-літрової атмосферної шістки збільшили до 525 л. с., а єдина доступна КПП тепер — 7-ступінчастий робот PDK. Розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 296 км/год.
Технології «Формули-1» та понад 500 сил. Представлено екстремальний Porsche (фото)
За матеріалами:
Фокус
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