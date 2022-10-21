Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди — Finance.ua
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Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди

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Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди
Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди
Американський штат Техас у четвер подав позов до суду проти компанії Google за нібито збір біометричних даних мільйонів техасців без отримання їхньої згоди.
Про це повідомляє Reuters.
У позовній заяві генеральний прокурор штату Кен Пекстон зазначає, що компаніям, які працюють у Техасі, уже більш як десять років заборонено збирати зображення облич, записи голосів та інші біометричні дані людей без їхньої попередньої згоди.
«Відверто порушуючи цей закон, Google принаймні з 2015 року збирав біометричні дані незліченної кількості техасців і використовував їхні обличчя та голоси в комерційних цілях», — заявив генпрокурор.
Зазначається, що збір даних відбувався через такі продукти, як Google Photos, Google Assistant і Nest Hub Max.
Google, у свою чергу, заявив, що користувачі сервісів мали можливість відімкнути функцію біометричного збору даних.
«Генпрокурор Пекстон вкотре неправильно характеризує наші продукти в черговому безглуздому судовому процесі, — сказав представник Google Хосе Кастанеда. — Ми розставимо всі крапки над „і“ в суді».
Цей позов є одним з кількох, поданих різними штатами проти Google зі звинуваченнями в недобросовісній практиці щодо конфіденційності. Зокрема, Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія подали позов проти Google у січні через «оманливу практику відстеження місцезнаходження», що нібито є втручанням у приватне життя користувачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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