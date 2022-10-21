Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди — Finance.ua

Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди Вчора 23:14 — Фондовий ринок

Техас подав до суду на Google за збір біометричних даних мільйонів людей без їхньої згоди

Американський штат Техас у четвер подав позов до суду проти компанії Google за нібито збір біометричних даних мільйонів техасців без отримання їхньої згоди.

Про це повідомляє Reuters

У позовній заяві генеральний прокурор штату Кен Пекстон зазначає, що компаніям, які працюють у Техасі, уже більш як десять років заборонено збирати зображення облич, записи голосів та інші біометричні дані людей без їхньої попередньої згоди.

«Відверто порушуючи цей закон, Google принаймні з 2015 року збирав біометричні дані незліченної кількості техасців і використовував їхні обличчя та голоси в комерційних цілях», — заявив генпрокурор.

Зазначається, що збір даних відбувався через такі продукти, як Google Photos, Google Assistant і Nest Hub Max.

Google, у свою чергу, заявив, що користувачі сервісів мали можливість відімкнути функцію біометричного збору даних.

«Генпрокурор Пекстон вкотре неправильно характеризує наші продукти в черговому безглуздому судовому процесі, — сказав представник Google Хосе Кастанеда. — Ми розставимо всі крапки над „і“ в суді».

Цей позов є одним з кількох, поданих різними штатами проти Google зі звинуваченнями в недобросовісній практиці щодо конфіденційності. Зокрема, Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія подали позов проти Google у січні через «оманливу практику відстеження місцезнаходження», що нібито є втручанням у приватне життя користувачів.

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