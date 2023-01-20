Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає — Finance.ua
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Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає

Технології&Авто
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Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає
Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає, Фото: gsmarena.com
Китайський бренд Tecno представив своє бачення складаного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V. За задумом компанії, такий пристрій покликаний по-новому розкрити можливості візуального сприйняття в мобільних пристроях.
На відміну від вже випущених моделей з гнучкими екранами, смартфон Tecno здатний не тільки розкладатися, але і розширюватися до 10,1-дюймової альтернативи планшета, повідомляє портал GSMArena.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Дисплей пристрою, за запевненням бренду, складається з 11 шарів, що забезпечує «надзвичайну гнучкість і довговічність». Корпус же смартфона виготовлений з титану «аерокосмічного класу», роблячи його дуже міцним і легким, а всередині встановлений надійний механізм розкриття.
Коли такий пристрій з’явиться у продажу (і чи з’явиться взагалі), в Tecno поки не говорять. Представлений в ролику спосіб розтягування дисплея вже був реалізований в концептуальних продуктах інших брендів. Щоправда, на серійне виробництво ніхто поки не зважився.
За матеріалами:
УНІАН
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