Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає — Finance.ua

Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що виїжджає, Фото: gsmarena.com

Китайський бренд Tecno представив своє бачення складаного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V. За задумом компанії, такий пристрій покликаний по-новому розкрити можливості візуального сприйняття в мобільних пристроях.

На відміну від вже випущених моделей з гнучкими екранами, смартфон Tecno здатний не тільки розкладатися, але і розширюватися до 10,1-дюймової альтернативи планшета, повідомляє портал GSMArena.

Фото: gsmarena.com

Дисплей пристрою, за запевненням бренду, складається з 11 шарів, що забезпечує «надзвичайну гнучкість і довговічність». Корпус же смартфона виготовлений з титану «аерокосмічного класу», роблячи його дуже міцним і легким, а всередині встановлений надійний механізм розкриття.

Коли такий пристрій з’явиться у продажу (і чи з’явиться взагалі), в Tecno поки не говорять. Представлений в ролику спосіб розтягування дисплея вже був реалізований в концептуальних продуктах інших брендів. Щоправда, на серійне виробництво ніхто поки не зважився.

УНІАН За матеріалами:

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