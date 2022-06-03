Тайвань заборонив експорт чипів до росії та білорусі — Finance.ua

Тайвань заборонив експорт чипів до росії та білорусі

Тайвань заборонив експорт чипів до росії та білорусі

Міністерство економіки Тайваню ввело заборону на експорт сучасних чипів до росії та білорусі у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Taiwan News

Зокрема, цього тижня Міністерство економіки Тайваню опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до росії. У міністерстві заявили, що експорт цих високотехнологічних товарів також буде заборонено до білорусі, оскільки вона може допомогти росії обійти санкції.

Зазначається, що компаніям із цих двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик: швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище; тактова частота електронного компонента понад 25 МГц; один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с або більше; понад 144 контакти, або якщо основний час затримки поширення сигналу при перемиканні менший за 0,4 наносекунди.

Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

Довідка Finance.ua:

у квітні влада Тайваню оголосила про запровадження нових санкцій проти росії, які обмежать експорт високотехнологічної продукції, необхідної для секторів виробництва, телекомунікацій, а також ВПК.

Європейський Союз та низка інших країн, зокрема США, Канада і Австралія, запровадили проти росії санкції через розв’язану нею війну в Україні. Багато компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід із проєктів з російськими партнерами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.