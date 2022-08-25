Тайвань більше не купуватиме вугілля у рф — Finance.ua

Тайвань більше не купуватиме вугілля у рф Вчора 20:36 — Енергетика

Тайвань більше не купуватиме вугілля у рф

Тайванська державна енергетична компанія Taipower здійснила останній платіж за російське вугілля за угодою, підписаною ще до війни в Україні, і не укладатиме жодних нових угод про закупівлю з рф.

Про це заявив у середу представник компанії, пише Reuters.

Таким чином, Тайвань приєднався до «вугільних» санкцій Заходу проти росії за її вторгнення в Україну.

Прес-секретар Taipower Ву Чін-чунг сказав, що перед війною компанія погодилася купити цього року 1,16 мільйона тонн вугілля в росії за 280 мільйонів доларів.

Останній платіж у розмірі 150 мільйонів доларів був здійснений цього місяця, і більше вугілля не буде купуватися з росії, замість цього вугілля надходитиме з Індонезії, Австралії, Колумбії та ПАР, заяаили в компанії.

Нагадаємо, в ЄС 1 серпня набув чинності ембарго на імпорт вугілля з рф — такий захід включили в п’ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року.

В узгоджений пакет входить низка заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.

Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.

Економічна Правда За матеріалами:

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