Тарифи на електроенергію: як зміняться до жовтня (постанова Кабміну) — Finance.ua

Тарифи на електроенергію: як зміняться до жовтня (постанова Кабміну)

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Президент Володимир Зеленський повідомляв у своєму зверненні, що тарифи на електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуть мінімум пів року.

Тож Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову від 16 квітня 2022 р. № 453 та продовжив покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів з 30 квітня до 31 жовтня 2022 року.

Дія фіксованих тарифів також продовжена.

Згідно з постановою, фіксовані тарифи на електроенергію будуть діяти до 31 жовтня 2022 року:

до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) — 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) — 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).

Раніше Вододимир Кличко повідомив, що Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Він нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років — попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг.

Довідка Finance.ua:

В Україні змінять правила розрахунку платежів за воду через велику кількість біженців, які покинули свої будинки і не можуть знімати показання з лічильників.

Зміни у методиці. На цей період відомство застосовуватиме методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у приміщенні комунальних послуг, які враховують особливості її застосування під час війни.Застосовуватиметься так званий коригуючий коефіцієнт, який враховує зменшення обсягу постачання послуг у порівнянні з мирним часом.

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