«Тарифна комісія» відновить позапланові виїзні перевірки — Finance.ua

«Тарифна комісія» відновить позапланові виїзні перевірки Вчора 13:33

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує відновити виїзні позапланові перевірки ліцензіатів.

Про це на брифінгу заявила член НКРЕКП Ольга Бабій.

«Спочатку нам відновили позапланові невиїзні перевірки. Зараз відновили планові перевірки, і на засіданні комісії затверджено план-графік перевірок. Найближчим часом будуть відновлені позапланові виїзні перевірки», — сказала Бабій.

Вона зазначила, що наразі під перевірки не потрапляють шість областей, у яких ведуться активні бойові дії, проте на решті території України НКРЕКП здійснює свої повноваження щодо контролю за ліцензіатами.

Як повідомлялося, 9 вересня НКРЕКП закріпила рішення про поновлення планових перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов.

Позапланові невиїзні перевірки регулятор поновив у травні.

Укрінформ За матеріалами:

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