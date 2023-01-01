Тариф на електроенергію від постачальника "останньої надії" зросте з 1 січня — Finance.ua
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Тариф на електроенергію від постачальника "останньої надії" зросте з 1 січня

Особисті фінанси
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Тариф на електроенергію від постачальника "останньої надії" зросте з 1 січня
Тариф на електроенергію від постачальника "останньої надії" зросте з 1 січня
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 27 грудня ухвалила постанову про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» (ПОН) на перший квартал 2023 року. Ціна з 1 січня 2023 року становитиме 517,04 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Про це свідчить документ на сайті НКРЕКП.
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«Тариф на послуги постачальника «останньої надії» на розрахунковий період визначається та встановлюється НКРЕКП на підставі даних про фактичні ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» за перші 2 місяці базового періоду, що визначаються ДП «Оператор ринку», — йдеться у поясненні до постанови.
Регулятор зазначає, що вказаний тариф не перевищує п’ятикратного розміру середнього арифметичного значення тарифів на послуги ПОН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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