Таїланд знову вимагатиме від туристів сертифікат вакцинації: нові правила в'їзду до країни — Finance.ua

Таїланд знову вимагатиме від туристів сертифікат вакцинації: нові правила в'їзду до країни Сьогодні 04:47 — Світ

Таїланд знову вимагатиме від туристів сертифікат вакцинації: нові правила в'їзду до країни

Таїланд посилює на своїх кордонах заходи безпеки щодо пандемії коронавірусу. Мандрівникам знову знадобляться сертифікати про повну вакцинацію від COVID-19.

Як пише ThaiPBS , в країнах Азії фіксують небезпеку зростання захворювання на COVID-19. На тлі актуальної ситуації влада Таїланду вирішила відновити деякі вимоги щодо перетину кордону, які діяли з початку пандемії коронавірусу.

Нові вимоги для в’їзду в Таїланд

Туристи, які планують перетнути кордон Таїланду, повинні мати сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19. Нові правила набирають чинності уже відсьогодні, 9 січня, і будуть діяти до 31 січня. Щоправда, ці вимоги актуальні не для усіх, а лише для тих, кому виповнилося 18 років.

Вимоги для іноземців, які прямуватимуть до Таїланду з 9 до 31 січня

Мандрівники, яким уже є 18 років, мають пред’явити підтвердження повної вакцинації (щонайменше 2 дози вакцини, при цьому другий компонент вакцини має бути отримано щонайменше за 14 днів до в’їзду в країну) або довідку від лікаря, що підтверджує одужання від коронавірусу, отриману не пізніше, ніж за 180 днів. Список вакцин, схвалених ВООЗ і Міністерством громадської охорони здоров’я Таїланду, можна знайти за посиланням.

Туристи без вакцинації мають надати лист-обґрунтування від лікаря.

По прильоті 5% пасажирів вибірково здають ПЛР-тест.

Вимоги вакцинації та страхування не поширюються на власників тайських паспортів.

Вимоги вакцинації та страхування не поширюються на пасажирів, які подорожують транзитом. Вони повинні дотримуватися вимог країни призначення.

Туристам із симптомами COVID-19 рекомендовано пройти тестування на коронавірус після прибуття.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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