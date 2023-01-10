Таїланд знову вимагатиме від туристів сертифікат вакцинації: нові правила в'їзду до країни — Finance.ua

Таїланд знову вимагатиме від туристів сертифікат вакцинації: нові правила в'їзду до країни
Таїланд посилює на своїх кордонах заходи безпеки щодо пандемії коронавірусу. Мандрівникам знову знадобляться сертифікати про повну вакцинацію від COVID-19.
Як пише ThaiPBS, в країнах Азії фіксують небезпеку зростання захворювання на COVID-19. На тлі актуальної ситуації влада Таїланду вирішила відновити деякі вимоги щодо перетину кордону, які діяли з початку пандемії коронавірусу.
Нові вимоги для в’їзду в Таїланд
Туристи, які планують перетнути кордон Таїланду, повинні мати сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19. Нові правила набирають чинності уже відсьогодні, 9 січня, і будуть діяти до 31 січня. Щоправда, ці вимоги актуальні не для усіх, а лише для тих, кому виповнилося 18 років.
Вимоги для іноземців, які прямуватимуть до Таїланду з 9 до 31 січня
- Мандрівники, яким уже є 18 років, мають пред’явити підтвердження повної вакцинації (щонайменше 2 дози вакцини, при цьому другий компонент вакцини має бути отримано щонайменше за 14 днів до в’їзду в країну) або довідку від лікаря, що підтверджує одужання від коронавірусу, отриману не пізніше, ніж за 180 днів. Список вакцин, схвалених ВООЗ і Міністерством громадської охорони здоров’я Таїланду, можна знайти за посиланням.
- Туристи без вакцинації мають надати лист-обґрунтування від лікаря.
- По прильоті 5% пасажирів вибірково здають ПЛР-тест.
- Вимоги вакцинації та страхування не поширюються на власників тайських паспортів.
- Вимоги вакцинації та страхування не поширюються на пасажирів, які подорожують транзитом. Вони повинні дотримуватися вимог країни призначення.
- Туристам із симптомами COVID-19 рекомендовано пройти тестування на коронавірус після прибуття.
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